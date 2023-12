Hannover - Wegen des Hochwassers in vielen Teilen Niedersachsens haben Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen rund 20.000 Einsätze bewältigt. Das sagte Landesbranddirektor Dieter Rohrberg am Mittwoch in Hannover. Bei den Einsätzen gehe es etwa um das Leerpumpen von Kellern, die Sicherung von wichtiger Infrastruktur wie Krankenhäusern sowie Sicherungs- und Vorsorgemaßnahmen. Rund 100.000 Kräfte seien im Einsatz gewesen seit Beginn des Hochwassers. Die Situation sei unter Kontrolle, man könne aber noch keine Entwarnung geben, so Rohrberg. In Niedersachsen musste demnach an keinem Ort der Katastrophenfall ausgelöst werden. Man sei besser vorbereitet als in früheren Jahren. Rohrberg sagte, das Land habe viel Geld in den Hochwasserschutz, Fahrzeuge und Geräte investiert.