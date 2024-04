Arendsee - Beim Brand einer großen Schweinemastanlage im Altmarkkreis Salzwedel sind rund 20.000 Schweine verendet. Das sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Altmark am Freitagabend. Zwei Feuerwehrleute seien bei dem stundenlangen Großeinsatz leicht verletzt worden. 10 bis 14 Ställe seien abgebrannt, sagte der Sprecher weiter. Das Feuer, das am Nachmittag ausgebrochen war, war am Abend noch immer nicht unter Kontrolle. „Es ist noch kein Ende in Sicht“, sagte der Sprecher.

Insgesamt wurden in der Anlage demnach rund 64.000 Tiere gehalten, auch viele Ferkel. Einige Ställe hätten noch rechtzeitig geöffnet werden können, weswegen am Abend auch Schweine im Freien umherliefen. Eine Gefahr für Gebäude außerhalb der Mastanlage bestand laut dem Sprecher nicht, sie liege isoliert. Zur Brandursache gebe es noch keine Erkenntnisse.

Am Abend sollten die rund 150 Feuerwehrleute, die seit 14.00 Uhr im Einsatz waren, ausgetauscht werden. Früheren Angaben zufolge waren zwölf Feuerwehren der umliegenden Dörfer rund um die Anlage in Binde am Arendsee beteiligt. Zwischenzeitlich seien 24 Einsatzfahrzeuge vor Ort gewesen. Auch mehrere Tierärzte wurden hinzugezogen.

In der Anlage hatte es vor drei Jahren schon einmal gebrannt. Damals entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro. Die Leitstelle Altmark gab eine Gefahreninformation wegen starker Rauchentwicklung heraus.