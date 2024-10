Schornsteinfegerfirmen kümmern sich um Brandschutz und Sicherheit in Sachsen-Anhalt. So hat sich ihre Zahl entwickelt.

Rund 200 Schornsteinfegerfirmen in Sachsen-Anhalt

Die Zahl der Schornsteinfegerbetriebe in Sachsen-Anhalt bleibt konstant.

Halle - In Sachsen-Anhalt gibt es rund 200 Schornsteinfegerfirmen. Die Zahl ist zuletzt konstant geblieben, wie das Statistische Landesamt anlässlich des heutigen Tages des Schornsteinfegers (15. Oktober) mitteilte. Waren es 2021 noch 200 Betriebe, die sich um Brandschutz und Sicherheit in den Feuerstätten des Landes gekümmert haben, verblieben ein Jahr später 199 Firmen. 2022 waren insgesamt 546 Personen in diesem Gewerk tätig. Die durchschnittliche Unternehmensgröße lag somit bei drei Beschäftigten pro Firma.