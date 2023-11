Rund 23 Prozent haben bisher in Dahme-Spreewald gewählt

Die beiden Kandidaten der Landratswahl vom brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald Steffen Kotré (oben, AfD) und Sven Herzberger (parteilos) und das Wappen vom Landkreis Dahme-Spreewald am Landratsamt.

Lübben - Bei der Stichwahl um den Landratsposten in Dahme-Spreewald haben nach einem ersten Zwischenstand um 14.00 Uhr 23,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das teilte die Wahlleitung am Sonntag mit. Dabei handelte es sich um Stichproben. Zum Vergleich: Beim ersten Wahlgang am 8. Oktober waren es zu diesem Zeitpunkt 28,6 Prozent.

Bei der Stichwahl für die Nachfolge von Stephan Loge (SPD) kämpfen der Zeuthener Bürgermeister Sven Herzberger als parteiloser Kandidat und der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré um den Sieg. Loge geht nach fast 16 Jahren in den Ruhestand.

Die Urnenwahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Rund 147.000 Bürgerinnen und Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Wahlberechtigt sind alle ab 16 Jahren.