Rund 250 Teilnehmer bei „Bildungsprotesttag“ in Halle

Halle - Am bundesweiten „Bildungsprotesttag“ haben sich in Sachsen-Anhalt nach Veranstalterangaben mehr als 250 Menschen beteiligt. Am Nachmittag zog ein Demonstrationszug durch die Innenstadt zum Universitätsplatz. Zentrale Forderungen sind nach Angaben der Veranstalter unter anderem ein 100 Milliarden schweres Sondervermögen für Bildung und eine Ausbildungsoffensive für pädagogisches Personal. Die Polizei sprach von etwa 170 Teilnehmern.

Bundesweit gingen nach Angaben der Veranstalter mehr als 15.000 Menschen auf die Straße. Allein in Berlin seien 7000 Menschen zusammengekommen. Aufgerufen zu den Demonstrationen hatte das Bündnis Bildungswende Jetzt!, bestehend aus Gewerkschaften, Bildungsverbänden, Eltern- und Schülervertretungen.