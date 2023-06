Rund 2900 Gigawattstunden Strom in drei Monaten eingespeist

Erfurt - Thüringens Stromerzeuger haben in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 2847,7 Gigawatt Strom ins Netz eingespeist. Dies sei ein Rückgang um 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mitteilte. Der Anteil Erneuerbarer Energien betrug den Daten zufolge 62,3 Prozent. Demnach steuerten 910 Windkraftanlagen 1155 Gigawattstunden Strom bei. Die Stromeinspeisung aus Windenergie sank den Statistikern zufolge um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Strom aus Biomasse machte mit 363,1 Gigawattstunden einen Anteil an den Erneuerbaren von 20,5 Prozent aus. Etwa 44 340 Photovoltaikanlagen speisten 203 Gigawattstunden Strom ein und steuerten damit 11,4 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien bei. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sank die Stromproduktion per Photovoltaik-Anlagen um 32,3 Prozent.