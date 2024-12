Leipzig - Der Ausbau des Straßenbahnnetzes in Leipzig wird von Bund und Land mit rund 30 Millionen Euro gefördert. Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) überreichte entsprechende Förderbescheide an die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Das Geld soll in Gleis- und Haltestellenbauten an den Linien 4, 7, 11 und 15 investiert werden. Der überwiegende Teil der Förderung stammt vom Bund; der Freistaat Sachsen übernimmt einen Co-Finanzierungsanteil.