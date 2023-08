Rodenkirchen - Beim Brand eines Wohnhauses im Landkreis Wesermarsch sind eine Mutter und ihr Sohn verletzt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro, das Gebäude in Rodenkirchen ist nach dem Feuer in der Nacht zum Sonntag nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Der Brand war in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Bei der 45 Jahre alten Mutter und ihrem 14-jährigen Sohn bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung, beide kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die auf den Dachstuhl übergegriffen hatten. Die anderen Bewohner der insgesamt vier Wohnungen im Haus wurden von der Gemeinde untergebracht. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.