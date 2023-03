Ein Mitarbeiter der polnischen Verkehrsbehörde hält einen Lkw an der A2 an.

Berlin - Die Polizei hat in der Nacht zum Montag rund 300 Lastwagen an der deutsch-polnischen Grenze kontrolliert. Bei den Kontrollen auf der E30 bei Słubice wurde ein schwerwiegender Verstoß festgestellt, berichtete die Brandenburger Polizei am Montag. Ein Lkw-Fahrer habe eine nicht für ihn ausgestellte Fahrerkarte genutzt, um seine tatsächlichen Lenk- und Ruhezeiten zu verfälschen. Für das Fahren ohne Fahrerkarte drohen Bußgelder zwischen 50 Euro und 750 Euro. Technische Manipulationen konnten „an keinem der kontrollierten Lkw festgestellt werden“, so die Polizei.