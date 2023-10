Rund 500 Teilnehmer bei Pro-Palästina-Demo in Braunschweig

Braunschweig - Rund 500 Menschen haben sich laut Polizei zu einer pro-palästinensischen Demonstration in Braunschweig versammelt. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam es am Samstagnachmittag zu keinen Zwischenfällen. Vor Beginn hatte die Polizei mit rund 200 Teilnehmenden gerechnet. Einige Menschen zogen mit Palästina-Fahnen durch die Stadt.

Hunderte von Terroristen waren am vergangenen Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas in einem Überraschungsangriff über die Grenze nach Israel gekommen. Mehr als 1300 Menschen wurden dort getötet. Israel greift seither Ziele im Gazastreifen an. Dabei wurden im Gazastreifen bereits mehr als 2200 Palästinenser getötet.