Torgau - Bei Bauarbeiten in Torgau in Nordsachsen sind mehrere Hundert Weltkriegsgranaten entdeckt worden. Zunächst hätten Bauarbeiter bei Erdarbeiten am Freitag einige Granaten freigelegt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin wurden Kampfmittelexperten gerufen. Unter dem Betonschotter fanden die Spezialisten viele weitere Exemplare. Letztlich habe sich die Zahl dieser historischen Wurfgranaten auf knapp 700 summiert, hieß es. Sie wurden abtransportiert, um sie fachgerecht zu entsorgen.