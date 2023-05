Erfurt - Das Steueraufkommen in Thüringen ist deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr fielen im Freistaat rund 8,2 Milliarden Euro Steuern an - und damit etwa 370 Millionen Euro mehr als im Jahr 2021, wie aus Zahlen des Finanzministeriums hervorgeht, die Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt vorstellte.

Es sei möglich, dass das Plus auch an Fristverschiebungen liege, die es in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie gegeben habe, erläuterte Taubert. Möglicherweise wurden im vergangenen Jahr noch etliche dieser Steuererklärungen abgearbeitet, so die Ministerin. Dadurch könne es zu einer Ballung im Jahr 2022 gekommen sein. „Weil insgesamt können wir nicht davon ausgehen, dass wir mit Steuermehreinnahmen aufgrund anderer wirtschaftlicher Aspekte rechnen müssen.“