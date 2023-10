Das Rosarium in Sangerhausen ist 120 Jahre alt. Im Jubiläumsjahr kamen rund 80.000 Besucher. Die nach eigenen Angaben größte Rosensammlung der Welt hat für die kommende Saison schon Pläne.

Sangerhausen - Rund 80.000 Menschen haben das Europa-Rosarium in Sangerhausen in diesem Jahr besucht. „Das sind etwa 8000 Besucher mehr als im Vorjahr“, sagte der Geschäftsführer der Rosenstadt Sangerhausen GmbH, Matthias Grünberg, der Deutschen Presse-Agentur. „Insgesamt haben wir zwei Gruppen von Besuchern, zum einen die Rosenfreunde und dann die Menschen, die schon immer mal die größte Rosensammlung der Welt sehen wollen. Beide Gruppen halten sich so etwa die Waage.“

Diesjährige Höhepunkte waren laut Grünberg das Berg- und Rosenfest, die monatlich stattfindenden Picknick-Konzerte und die Kunstausstellung „Rose trifft Kunst“ mit 35 nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstler und über 350 Kunstobjekten auf dem Parkgelände. Jährlich gebe es 70 bis 80 Veranstaltungen im Rosarium.

Am 31. Oktober endet die Saison mit einem Fest für Kinder mit Kinderschminken und Laternenumzug. Für Interessierte gebe es eine Hagebuttenführung. Im Winterhalbjahr sei das Rosarium frei geöffnet. Die neue Saison beginnt am 1. Mai 2024.

Allgemein war 2023 ein gutes Rosenjahr. „Die Rosen standen sehr schön in der ersten und zweiten Blüte. Und auch jetzt blühen noch viele Rosen“, sagte Grünberg. „Aber die Gärtner sind jetzt dabei, das Rosarium winterfest zu machen. Es wird umgegraben, abgedeckt und die Rosenstöcke werden angehäufelt.“ Zudem werde ein neues Bewässerungssystem installiert. Für das nächste Jahr gebe es neue Aktionen für Kinder, wie die Schnitzeljagd. Zudem seien 47 neue Audioguide-Stationen in Planung. Damit könne sich jeder über sein Handy im Park einen Überblick verschaffen, weil aus Denkmalschutzgründen nicht überall Schilder aufgestellt werden. Derzeit verfüge das Rosarium über 25 Audioguide-Stationen.

Auf rund 13 Hektar gibt es in der nach eigenen Angaben weltweit größten Rosensammlung rund 80.000 Pflanzen in 8700 Rosenarten und Sorten zu sehen. Die kulturhistorische Bedeutung des Rosariums in Sangerhausen liege im Erhalt der Rosenvielfalt für die Nachwelt als Rosen-Gen-Bank.

Das Rosarium Sangerhausen wurde vom Rosenzüchter Peter Lambert (1859-1939) zunächst auf einer Fläche von 1,5 Hektar als Park geplant und am 27. Juni 1903 mit einem Rosenkongress eröffnet.