Archäologie

Mit Neutronenbeschleuniger auf Schatzsuche im Süßen See

Bei der Suche nach archäologischen Unterwasserschätzen kommt im Süßen See in Sachsen-Anhalt modernste Technik zum Einsatz. Es geht um bronzene Beigaben in einem rund 3500 Jahre alten Hügelgrab.