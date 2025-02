Rund jeder zweite Wahlberechtigte in Bremen hat gewählt

Bremen - Etwa die Hälfte der Wahlberechtigten (50,1 Prozent) hat in Bremen bis 14.00 Uhr die Kreuze für den Bundestag gemacht. Das teilte die Landeswahlleitung mit. Nicht einbezogen sind die Bürgerinnen und Bürger, die Briefwahlunterlagen beantragt haben. Bei der vorigen Bundestagswahl im Jahr 2021 lag die Wahlbeteiligung im Land Bremen zum gleichen Zeitpunkt lediglich bei 41,4 Prozent und war niedriger. Am Ende gaben damals knapp 72 Prozent der Wahlberechtigten in Bremen ihre Stimme ab. Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Im kleinsten Bundesland sind knapp 450.000 Menschen wahlberechtigt.