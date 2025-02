In Thüringen wurden im vergangenen Jahr rund 2,1 Millionen Angriffsversuche auf das Landesdatennetz registriert. (Symbolbild)

Erfurt - In Thüringen sind im vergangenen Jahr rund 2,1 Millionen Cyberattacken gegen das Landesdatennetz registriert worden. Das geht aus Zahlen des Digitalministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt vorliegen. Demnach richteten sich sieben Angriffe gezielt gegen einzelne Systeme der Landesverwaltung. In 132 Fällen wurden Überlastungsangriffe aus dem Internet gegen die IT-Infrastruktur der Landesverwaltung festgestellt und mit Gegenmaßnahmen reagiert.

Den Angaben nach gingen auch Zehntausende E-Mails mit Schadsoftware bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes ein. Auf den E-Mail-Servern wurden 40.145 solche Mails entdeckt und abgewiesen, wie es hieß. Daten zu Cyberangriffen auf kommunale Einrichtungen lagen dem Ministerium nicht vor.