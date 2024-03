Dresden - Sir Donald Runnicles ist nun auch offiziell designierter Chefdirigent der Dresdner Philharmonie. Nach einem einstimmigen Votum des Stadtrates unterschrieb der 69 Jahre alte Brite am Freitag im Konzertsaal des Kulturpalastes Dresden seinen Vertrag. „Es ist nicht nur eine große Ehre, vor der Dresdner Philharmonie zu stehen, sondern auch eine echte Freude“, sagte der renommierte Künstler. Schon bei seiner ersten Arbeit mit den Dresdnern Ende 2022 habe er gespürt, dass er fantastisch mit dem Orchester zusammenarbeiten und auch sich selbst treu bleiben kann. Runnicles tritt sein Amt mit Beginn der Saison 2025/2026 an. Er löst Marek Janowski (85) ab, dessen Vertrag im Sommer 2023 auslief.

Derzeit ist Sir Donald Runnicles noch Generalmusikdirektor der Deutschen Oper in Berlin. Den Posten will er 2026 abgeben. Nach Angaben von Philharmonie-Intendantin Frauke Roth sind pro Saison 22 Auftritte Runnicles mit dem städtischen Orchester von Dresden vertraglich fixiert, auch Tourneen und CD-Aufnahmen. Bereits zur Saisoneröffnung 2024/2025 soll er als designierter Chef am Pult des Orchesters stehen. Mit Vorgänger Janowski möchte die Philharmonie im Herbst noch eine Asientour nachholen. Sie sollte eigentlich schon 2020 stattfinden, wurde dann aber ein Opfer der Corona-Pandemie.