Berlin - Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine wollen am Freitag in Berlin Tausende Menschen gegen Russland und den Krieg demonstrieren. Zahlreiche Demonstrationszüge und Kundgebungen vor allem in der Innenstadt am Regierungsviertel rund ums Brandenburger Tor sind angemeldet.

Der größte Demonstrationszug von Ukrainern und ihren Unterstützern soll am Nachmittag mit 12.500 angemeldeten Teilnehmern ab 16.00 Uhr von der Karl-Marx-Allee zum Brandenburger Tor führen. Der Titel lautet: „Wir werden nie vergessen“. Am Brandenburger Tor ist ab 18.00 Uhr eine Abschlusskundgebung unter dem Motto „Stand with Ukraine“ erneut mit mehr als 12.000 Demonstranten geplant. Daran nehmen auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev mit Grußworten teil.

Bei weiteren, kleineren Demonstrationen fordern die Veranstalter Verhandlungen mit Russland statt Waffenlieferungen.

Schon am Freitagvormittag soll gegenüber der russischen Botschaft ein in der Ukraine zerstörter russischer Panzer T-72 als Zeichen des Protests aufgestellt werden. Vor der Botschaft ist zudem eine Kunstaktion in Form einer interaktiven Installation zu sehen.