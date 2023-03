Dortmund - Borussia Dortmund geht ohne große Änderungen in das Bundesliga-Topspiel an diesem Freitag (20.45 Uhr/DAZN) gegen RB Leipzig. Im Vergleich zum 1:0 am vergangenen Spieltag bei 1899 Hoffenheim nahm Fußball-Lehrer Edin Terzic nur zwei Änderungen vor. Zurück in der Startelf ist Winter-Neuzugang Julian Ryerson, der zuletzt wegen einer Augenentzündung gefehlt hatte. Darüber hinaus rückt der zweikampfstarke Salih Özcan in die erste Elf. Angreifer Donyell Malen steht aufgrund einer Knöchelblessur nicht zur Verfügung.

Die Leipziger müssen auf den gelbgesperrten Konrad Laimer sowie die Langzeitverletzten Dani Olmo und Peter Gulacsi verzichten. Anders als beim 2:1 über Frankfurt sind Amadou Haidara, Christopher Nkunku, André Silva und Xaver Schlager von Beginn an dabei.

Für Angreifer Nkunku ist es der erste Startelf-Einsatz im neuen Jahr. Das Hinspiel hatten die Sachsen beim Debüt des ehemaligen BVB-Trainers Marco Rose auf der RB-Bank mit 3:0 gewonnen.