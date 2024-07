Berlin - Während der Fußball-Europameisterschaft hat die Berliner S-Bahn nach eigenen Angaben rund eine Million zusätzliche Fahrgäste befördert. Allein am Hauptbahnhof seien pro Spieltag in Berlin rund 100.000 Reisende mehr unterwegs gewesen, teilte die Bahn am Montag mit.

Auch die BVG mit ihren U-Bahnen war intensiv an der Beförderung der Fans beteiligt. Für die An- und Abreise zu den in Berlin ausgetragenen Spielen hätten jeweils fast 20.000 Fans die U-Bahnen genutzt. An den Fanmeilen im Regierungsviertel kamen weitere Zehntausende Besucher dazu.

S-Bahn und BVG boten auf den gefragten Strecken deutlich mehr Züge und Fahrten an. Zugführer und anderes Personal leisteten in den vier Wochen deutlich mehr Schichten, hieß es.