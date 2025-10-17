Bauarbeiten legen am Wochenende die S-Bahn am Gesundbrunnen lahm. Zum Wochenstart wird auch ein Abschnitt der U2 gesperrt – und die Ersatzbusse fahren nicht den üblichen Linienweg.

Für die Ausfälle ist Schienenersatzverkehr eingerichtet - der BVG zufolge fährt der Ersatzbus der U2 aber nicht den üblichen Linienweg. (Symbolbild)

Berlin - - Kunden im Berliner Nahverkehr müssen am Wochenende und in der nächsten Woche mit Einschränkungen rund den Bahnhof Gesundbrunnen und die U2 (Pankow-Ruhleben) rechnen. Laut Berliner S-Bahn werden in Gesundbrunnen die Weichen erneuert. Während der Herbstferien sind Bauarbeiten an der Linie U2 zwischen Stadtmitte und Senefelderplatz notwendig, wie die Berliner S-Bahn und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilen.

Demnach hält ab dem späten Freitagabend (22.00 Uhr) bis in die Nacht zu Montag (1.30 Uhr) keine S-Bahn mehr in Gesundbrunnen. Betroffen sind die S1 Richtung Bornholmer Straße und Nordbahnhof und die S41 und S42 Richtung Schönhäuser Allee und Wedding.

Der S-Bahn-Verkehr bleibt demnach auch nach dem Wochenende eingeschränkt: Vom frühen Montagmorgen (4.00 Uhr) bis in die Nacht zu Freitag (1.30 Uhr) fällt die S1 zwischen Gesundbrunnen und Bornholmer Straße weiter aus.

Bahnabschnitt der U2 in den Herbstferien gesperrt

Zum Wochenstart wird außerdem der Abschnitt der U2 zwischen den Haltestellen Stadtmitte und Senefelderplatz komplett gesperrt. Auf der betroffenen Strecke verkehren laut BVG Ersatzbusse. Die folgen jedoch nicht genau der Strecke der U2.

So werden die Haltestellen Hausvogteiplatz, Märkisches Museum und Klosterstraße laut Plan nicht angefahren. Stattdessen fahren sie ab Stadtmitte unter anderem über Jerusalemer Straße, Fischerinsel und Rotes Rathaus. Die Bauarbeiten auf dem Abschnitt sollen nach Angaben der BVG bis zum Ende der Herbstferien (2.11.) abgeschlossen sein.