Saale-Unstrut startet in die Weinsaison

Freyburg - Im Weinanbaugebiet Saale-Unstrut sind die ersten Trauben der Weinsaison geerntet worden. Rund vier bis fünf Tonnen der Rebsorte Solaris, die als Basis für den beliebten Federweißen dienen, seien von den Reben geholt worden, sagte ein Sprecher der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut am Dienstag. Das milchig-trübe, alkoholarme Getränk wird am Wochenende zum großen Winzerfest in der Region verkostet.

Die Ernte diene als Generalprobe für den Haupterntestart in der kommenden Woche, bei dem frühe Sorten wie Müller-Thurgau und Bacchus im Fokus stünden. Grundsätzlich sehe es für den Wein in diesem Jahr sehr gut aus, so der Sprecher der Winzervereinigung. Die Beeren seien gesund und prall, da es zuletzt viel Sonne und Wasser gegeben habe. Jetzt werde voraussichtlich sehr zügig geerntet.

Das Saale-Unstrut-Gebiet, das sich über 800 Hektar erstreckt, gilt als eines der kleinsten und nördlichsten Anbaugebiete Deutschlands. Bundesweit werden nach Angaben des Deutschen Weininstituts auf rund 103 000 Hektar mehr als 100 Rebsorten angebaut.