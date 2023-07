Saalekreis schränkt Wasserentnahme aus Seen und Flüssen ein

Die Sonne spiegelt sich in einem fast völlig ausgetrockneten Fluss.

Merseburg - Der Saalekreis hat Privatpersonen aufgrund immer niedrigerer Pegelstände in Seen, Teichen, Flüssen und Bächen die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern vorerst verboten. „Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gelten ebenfalls Einschränkungen bei der Beregnung ihrer Flächen“, teilte die Kreisverwaltung am Montag mit.

Die Einschränkungen bei der Wasserentnahme sollen laut Kreisverwaltung das weitere Absinken des Grundwasserstandes verringern. Daher werde außerdem die Nutzung von Brunnen zur Bewässerung öffentlicher und privater Grünflächen in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr verboten. Die entsprechende Allgemeinverfügung gilt von Dienstag an bis zum 30. September 2023.