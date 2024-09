Breitungen - Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist durch Sabotage ein hoher Sachschaden an einem Maishäcksler entstanden. Laut ersten Angaben der Polizei brachten bislang unbekannte Täter vorsätzlich eine Edelstahlkugel an einer Maispflanze eines Feldes bei Breitungen an. Beim Abernten des Feldes entstand so im Inneren der Maschine ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Die Polizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet.