Kirchworbis - Bei einem Unfall auf der Autobahn 38 bei Kirchworbis im Landkreis Eichsfeld ist ein 38 Jahre alter Mann aus Sachsen schwer verletzt worden. Er sei aus bislang ungeklärter Ursache am späten Freitagabend mit seinem Kleintransporter auf den Wagen eines 31 Jahre alten Thüringers aufgefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Anschließend habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei in die rechte Schutzplanke gefahren und danach auf der Fahrbahn umgekippt.

Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn in Richtung Göttingen war nach dem Unfall für ungefähr zwei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird bislang auf rund 30.000 Euro geschätzt.