Das Land ist reich an Theatern, Museen, Bibliotheken und Welterbestätten. Ihre Förderung bekommt nun eine gesetzliche Grundlage - auch mit Blick auf möglicherweise schwierigere Zeiten.

Rainer Robra ist Kulturminister in Sachsen-Anhalt. (Archivbild)

Magdeburg - Sachsen-Anhalt will die Kulturförderung gesetzlich verankern. Das Kabinett brachte dazu heute einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg. „Mit dem Kulturfördergesetz wird die Unterstützung von Kunst und Kultur als Staatsziel erstmals in Form eines Landesgesetzes verankert“, sagte Kulturminister Rainer Robra (CDU) in Magdeburg.

Die Strukturen sollten resilient aufgestellt werden, um auch künftig die Kunst- und Kulturfreiheit zu verteidigen. Staatsferne solle gewährleistet werden, so der Minister.

Feste Geldbeträge werden nicht vorgeschrieben, faire Vergütungen für Künstlerinnen und Künstler sind schon thematisiert. Weitere Punkte sind zuverlässige Strukturen, die Stärkung von Bibliotheken, der musikalischen Bildung und des ehrenamtlichen Engagements im kulturellen Bereich. Kulturelle Vielfalt und Teilhabe aller sollen gewährleistet sein.

In der Landesverfassung Sachsen-Anhalt ist die Förderung von Kunst und Kultur schon lange als Staatsziel festgehalten. Das neue Gesetz, zu dem demnächst verschiedene Institutionen und Verbände angehört werden sollen, muss vom Landtag verabschiedet werden. Robra rief alle Akteure dazu auf, sich zu beteiligen.