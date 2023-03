Magdeburg - 146 Frauen und Männer haben in Sachsen-Anhalt ihre Ausbildung oder ihr Studium für eine Laufbahn bei der Landespolizei begonnen. Innenstaatssekretär Klaus Zimmermann ernannte die 43 Anwärterinnen und 103 Anwärter aus sieben Bundesländern am Mittwoch in der Polizei-Fachhochschule in Aschersleben (Salzlandkreis), wie das Innenministerium mitteilte. Die Ausbildung zum Polizeimeister dauert in der Regel zweieinhalb Jahre, das Bachelorstudium zum Polizeikommissar dauert drei Jahre.