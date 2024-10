In Marienborn und anderen Orten erinnern Veranstaltungen an die Teilung Deutschlands. Ministerpräsident Haseloff reist dafür nach Schwerin.

In Sachsen-Anhalt wird an vielen Orten der Tag der Deutschen Einheit gefeiert.

Magdeburg - Mit zahlreichen Veranstaltungen feiern Menschen in Sachsen-Anhalt am Donnerstag den Tag der Deutschen Einheit. So wird etwa eine traditionelle Sternwanderung zum Brocken, der zu DDR-Zeiten im Sperrgebiet lag, vom Harzklub organisiert.

Feiern an historischem Ort: Marienborn im Fokus

Am ehemals größten deutsch-deutschen Grenzübergang Marienborn an der Autobahn 2 ist am Vormittag ein ökumenischer Gottesdienst unter dem Motto „Wunden zu Wundern“ geplant. Anschließend soll auf dem Gelände ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen stattfinden – es gibt Informationsstände, eine Präsentation des Stasi-Unterlagen-Archivs und Gespräche mit Zeitzeugen. Für ein Kinderprogramm sorgt die Freiwillige Feuerwehr.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff wird am Einheitstag voraussichtlich nicht im Land sein. Er soll an den zentralen Feierlichkeiten in der Hauptstadt des Landes Mecklenburg-Vorpommern teilnehmen. Nach dem Besuch des ökumenischen Gottesdienstes im Dom St. Marien und St. Johannis in Schwerin wird er zum Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater erwartet. Am Nachmittag will Haseloff in der Orangerie des Schweriner Schlosses die Bürgerdelegation aus Sachsen-Anhalt begrüßen.

Mauergeschichten im Museum und Grenzland-Touren

Das Winckelmann-Museum in Stendal lädt zur Eröffnung der Ausstellung „Die Berliner Mauer am Ende! Fotografien der Bildhauerin Christa Sammler von 1990“ ein. Auch die Künstlerin soll anwesend sein.

Das Grenzmuseum Böckwitz-Zicherie in der Altmark bietet am 3. Oktober ebenfalls ein vielseitiges Programm an. Neben bisher unveröffentlichtem Filmmaterial können Besucherinnen und Besucher an Grenzland-Touren, Lesungen und Musikveranstaltungen teilnehmen. Für Familien gibt es zudem ein kleines Naturabenteuer.

Technik trifft Nostalgie im Harz

Das Fahrzeugmuseum Benneckenstein im Harz öffnet ebenfalls seine Türen für Nostalgiker und Technikbegeisterte. Es gibt zahlreiche Sonderattraktionen wie Touren im Kettenfahrzeug, auf der Feldbahn und im Mini-Tank. Zusätzlich ist eine Vorführung eines Brückenlegepanzers geplant.