Halle - In Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der Schutzsuchenden aus dem Ausland im vergangenen Jahr deutlich erhöht. So lebten Ende 2022 rund 72.000 Schutzsuchende im Land, wie das Statistische Landesamt in Halle am Donnerstag mitteilte. Gegenüber 2021 habe sich die Zahl der Schutzsuchenden um fast 32.000 Menschen erhöht. Im vergangenen Jahr war nach Angaben der Statistiker jeder zweite Schutzsuchende aus der Ukraine gekommen. 2021 lebten nur 930 ukrainische Schutzsuchende in Sachsen-Anhalt.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat zu dem starken Anstieg der Schutzsuchenden in Deutschland geführt. Schutzsuchende sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich nach Angaben des Ausländerzentralregisters (AZR) unter Berufung auf völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe in Deutschland aufhalten. Ende 2022 waren in Deutschland rund 3,08 Millionen Menschen als Schutzsuchende erfasst.