Magdeburg - Sachsen-Anhalt will Mitte September einen großen Probealarm auslösen. „Auch das Land Sachsen-Anhalt beteiligt sich in diesem Jahr wieder am bundesweiten Warntag“, teilte das Innenministerium am Montag mit. Die Probewarnung soll demnach am 14. September um 11 Uhr beginnen. Dabei werden unterschiedliche „Warnmultiplikatoren und Kommunikationskanäle wie zum Beispiel Radio und Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln und Warn-Apps“ getestet. Auch die Warnung mittels „Cell-Broadcast“ wird erneut geprobt. Dabei wird eine Testnachricht über die Mobilfunknetze an Handys und Smartphones übermittelt.

„Die Auswertung des Warntags 2022 hat gezeigt, dass mehr als 90 Prozent der Bevölkerung durch mindestens ein Warnmittel erreicht werden konnten“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Es müsse das Ziel sein, möglichst alle Menschen zu erreichen. Der bundesweite Warntag wird nach dem Beschluss der Innenministerkonferenz aus dem Jahr 2019 jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September organisiert.