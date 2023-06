Magdeburg - Die Sprach-Kitas in Sachsen-Anhalt können ihre Arbeit dank eines Landesprogramms ab dem 1. Juli nahtlos fortsetzen. Aus den Mitteln des Gute-Kita-Gesetzes könnten die 209 Sprach-Kitas in Sachsen-Anhalt mit 236 halben Fachkraftstellen sowie die Fachberatungsträger mit 20 halben Stellen weiter gefördert werden, teilte das Sozialministerium am Freitag in Magdeburg mit. Bis Ende 2024 stünden rund zehn Millionen Euro bereit.

Bislang wurden die Sprach-Kitas über ein gesondertes Bundesprogramm gefördert. Sozialministerin Petra Grimm-Benne sagte: „Sprachförderung in den Kitas legt den Grundstein für einen erfolgreichen Bildungsweg.“