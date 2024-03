Magdeburg - Die Landesregierung hat ein Portal im Internet gestartet, über das Bürger Beispiele für zu viel Bürokratie melden können. Die Landesregierung habe es sich zum Ziel gesetzt, unnötige Bürokratie abzubauen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Dafür sei man auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Ein Übermaß an Bürokratie hemme wirtschaftliche Entwicklung und verunsichere die Bürger, betonte Staatsminister Rainer Robra (CDU). Im November vergangenen Jahres hatten Landkreise, Kammern und Verbände in Sachsen-Anhalt mit einer gemeinsamen Internetseite den Abbau von Bürokratie gefordert.