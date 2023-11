Magdeburg - Sachsen-Anhalt hat eine weitere Ausschreibungsrunde für Lehrkräfte gestartet. Alles in allem seien 562 Stellen ausgeschrieben, teilte das Bildungsministerium am Freitag in Magdeburg mit. Darunter seien 191 Stellen, die schwer zu besetzen seien und für die deshalb eine Zulage gezahlt werde. Gesucht werden ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Seiteneinsteiger. Die Bewerbungsfrist endet am 21. Januar 2024.

Laut dem Ministerium gab es in diesem Jahr bislang rund 1800 Einstellungen auf befristete und unbefristete Lehrkräftestellen. Etwa 340 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien auf unbefristete Stellen eingestellt worden. Außerdem gab es 65 neue Schulverwaltungsassistenzen.