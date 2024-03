Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt seine Universitäten weiter im laufenden Wettbewerb um nationale Exzellenzcluster, die umfangreiche finanzielle Förderung mit sich bringen. Das Wissenschaftsministerium werde im laufenden Jahr bis zu acht Millionen Euro bereitstellen, hieß es am Mittwoch in Magdeburg. Landesmittel in selber Höhe sind auch für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant. Jüngst hatten es zwei Projekte aus Sachsen-Anhalt in die Finalrunde geschafft. Dort konkurrieren laut Ministerium 41 ausgewählten Neuanträge mit den 57 bestehenden Exzellenzclustern.

Bis zum 22. August 2024 hätten die Universitäten Zeit, für die erfolgreichen Projektskizzen Vollanträge einzureichen. Die Universität Magdeburg verfolgt demnach das Ziel, chemische und biotechnologische Produktionsprozesse nachhaltig umzugestalten auf Grundlage einer grünen Kreislaufwirtschaft für Kohlenstoff. Es gehe vor allem um die Frage, wie sich Plastikmüll sowie biogene Rest- und Abfallstoffe systematisch und effizient in wertvolle Moleküle für neue Produkte umwandeln lassen.

Die Initiative der Universität Halle will die Datenspeicherung und Informationsverarbeitung schneller, energieeffizienter und stabiler machen. In einem eigens dafür geplanten Zentrum für chirale Elektronik wollen die Forschenden elektronische Bauteile mit neuen Funktionen und Eigenschaften entwickeln, so das Ministerium weiter.