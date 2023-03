Magdeburg - Vor dem Hintergrund der für Montag angekündigten bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor verzichtet Sachsen-Anhalt wie auch andere Bundesländer an diesem Sonntag darauf, das Fahrverbot für Lastwagen durchzusetzen. Die zuständigen Stellen im Land seien davon in Kenntnis gesetzt worden, erklärte der Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitalisierung (MID), Stefan Thurmann, am Samstag. Rechtsgrundlage sei ein Erlass des MID. Damit folge man der Bitte des Bundesverkehrsministeriums. Warentransporte können so gegebenenfalls vorgezogen werden.

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern hatten ebenfalls angekündigt, das Lkw-Fahrverbot am Sonntag aufzuheben beziehungsweise nicht zu kontrollieren. Für eine solche Ausnahme hatten sich zuvor Spediteure, Handel und auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eingesetzt.