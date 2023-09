Sachsen-Anhalt will sich in Halbleiter-Netzwerk einbringen

Magdeburg - Sachsen-Anhalt will sich in der neuen Allianz der europäischen Halbleiter-Regionen aktiv einbringen. „Wir sind mit dem Intel-Werk natürlich ein ganz großer Player in dieser Allianz“, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nimmt in dieser Woche in Brüssel an der Gründungsveranstaltung der European Semiconductor Regions Alliance (ESRA) teil.

Ziel der Allianz sei es unter anderem, die Wettbewerbsnachteile der Industrie in Europa gegenüber Asien und den USA zu mindern, sagte der Regierungssprecher. Außerdem solle es einen Austausch zum Fachkräftebedarf und andere Abstimmungsprozesse geben.

Intel will in Magdeburg ab 2027 Chips der neuesten Generation produzieren. In einer ersten Ausbaustufe sollen zwei Halbleiterwerke gebaut werden, mehrere tausend Arbeitsplätze könnten entstehen. Außerdem ist ein High-Tech-Park für die Ansiedlung von Zulieferern geplant.

Der Regierungssprecher betonte, Haseloff sei insgesamt „in großer Sorge um den Wirtschaftsstandort Deutschland“. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel sollen deshalb auch wirtschaftspolitische Themen auf der Agenda stehen. „Wir brauchen den Klimaschutz, wir brauchen aber eine funktionierende Industriepolitik mit vor allen Dingen akzeptablen Energiepreisen“, so der Regierungssprecher.