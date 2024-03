Halle - Die Menschen in Sachsen-Anhalt sind zum Ende der Corona-Pandemie wieder häufiger ins Theater gegangen. In der Spielzeit 2021/22 wurden 310.466 Theaterbesucherinnen und -besucher in Sachsen-Anhalt gezählt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr waren es 108.383. Kurz vor der Pandemie waren es rund 500.000.

Demnach boten die sieben öffentlichen Theaterunternehmen in der Spielzeit 2021/22 ihrem Publikum 8127 Sitzplätze an. Das heißt, im Land kamen auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 11,5 Sitze. Neben den sieben öffentlichen Theatern zählten zwei Privattheater zudem 9434 Besucherinnen und Besucher.