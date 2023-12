Halle - Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres deutlich weniger exportiert. Es wurden Waren im Wert von 16,7 Milliarden Euro in andere Länder ausgeführt und damit 9,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Auch der Import ging zurück. Nach Sachsen-Anhalt wurden Waren im Wert von 17,8 Milliarden Euro eingeführt. Das entspricht einem Minus von 5,9 Prozent im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2022. Es handelt sich um vorläufige Ergebnissen der Außenhandelsstatistik.