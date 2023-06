Magdeburg - Sachsen-Anhalts Bevölkerung ist nach mehreren Jahren des Rückgangs 2022 wieder gewachsen. Der Grund sei ein Zuwanderungsplus in Rekordhöhe von rund 40.000 Einwohnern, teilte eine Sprecherin des Statistischen Landesamtes in Halle am Dienstag mit. Trotz eines Geburtendefizits von etwa 23.000 Menschen innerhalb eines Jahres sei es so zu einem Bevölkerungswachstum von circa 17.400 Menschen gekommen. Zuletzt hatte es nach Angaben der Statistikbehörde 2015 einen Bevölkerungsgewinn von rund 10.000 Menschen gegeben.