Möckern - Bei einer Landesvertreterversammlung in Möckern (Jerichower Land) will Sachsen-Anhalts CDU am Samstag (10.00 Uhr) ihre Landesliste für die Europawahl im kommenden Jahr aufstellen. Der CDU-Landesvorstand hat vorgeschlagen, die Politikwissenschaftlerin Alexandra Mehnert als Spitzenkandidatin ins Rennen zu schicken. Mehnert arbeitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung.

Da mehrere Kreisverbände weitere Vorschläge für den Listenplatz 1 eingereicht haben, wird erwartet, dass es in der Summe sechs Bewerberinnen und Bewerber geben könnte. Voraussichtlich wird am Ende in einer Stichwahl entschieden, wer 2024 Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat wird. Zur Landesvertreterversammlung werden 100 gewählte Vertreter aus den Kreisverbänden erwartet.

Für Platz zwei der Liste schlägt der Landesvorstand Antje Hoffmann (Anhalt-Bitterfeld) vor, für Platz drei Artjom Pusch (Jerichower Land).

Nicht mehr auf der Liste vertreten ist die bisherige Europaabgeordnete Karolin Braunsberger-Reinhold (CDU), gegen die es Vorwürfe der sexuellen Belästigung von Mitarbeitern gibt. Direkt nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte sie die Anschuldigungen zurückgewiesen. Der geschäftsführende CDU-Landesvorstand hatte im März entschieden, sie nicht erneut für eine Kandidatur auf der Landesliste für das Europäische Parlament vorzuschlagen.