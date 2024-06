Der Schuldenstand der Kommunen in Sachsen-Anhalt liegt jetzt über drei Milliarden Euro. Nicht bei allen sind zuletzt die Verbindlichkeiten gestiegen.

Halle - Sachsen-Anhalts Kommunen haben sich erneut weiter verschuldet. Die Verschuldung der kommunalen Kernhaushalte lag Ende 2023 bei 3,055 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 4,5 Prozent. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in den Kommunen habe zum 31. Dezember 1401 Euro betragen, das waren 63 Euro mehr als zum entsprechenden Vorjahreszeitpunkt.

Den Statistikern zufolge blieben die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden nahezu unverändert. Bei den Landkreisen und kreisfreien Städten hingegen stiegen die Verbindlichkeiten.