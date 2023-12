Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landwirte erhalten noch in diesem Jahr die EU-Direktzahlungen. „Anders als in einigen anderen Bundesländern können die Landwirtinnen und Landwirte in Sachsen-Anhalt ab dem 22. Dezember 2023 mit Zahlungen von insgesamt rund 258 Millionen Euro auf ihren Konten rechnen“, sagte Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Freitag. Die Zahlungen würden über die Bundeskasse an etwa 4000 landwirtschaftliche Betriebe überwiesen.

Die Direktzahlungen sind ein Element der EU-Agrarförderung und dienen der Einkommens- und Risikoabsicherung landwirtschaftlicher Betriebe, wie es hieß. Sie sollten die Auswirkungen der Agrarpreisschwankungen abfedern. Ab diesem Jahr gebe es in Deutschland ein neues Umsetzungsmodell für die Direktzahlungen. Es kombiniere garantierte Stützungszahlungen und freiwillige Maßnahmen, sogenannte Ökoregelungen, sowie eine Einkommensstützung für Tiere.