Rund zehn Monate vor der Landtagswahl steht die Linke derzeit gut da. Jetzt stellt sie inhaltliche Weichen und bringt ihre künftige Spitzenkandidatin in Position.

Leuna - Sachsen-Anhalts Linke nominiert an diesem Samstag (10.00 Uhr) bei einem Parteitag in Leuna ihre Spitzenkandidatin und stellt die inhaltlichen Weichen für die Landtagswahl 2026. Eva von Angern soll die Partei in den Wahlkampf führen, mehrere Gremien haben das vorgeschlagen, der Parteitag bestätigt sie zusammen mit dem Beschluss über den Leitantrag, der die inhaltliche Ausrichtung der Partei für den Landtagswahlkampf festlegt. Im März wird eine Landesvertreterversammlung die Liste für die Landtagswahl aufstellen, ab dann wäre von Angern offizielle Spitzenkandidatin der Linken.

Die gebürtige Magdeburgerin Eva von Angern sitzt seit 2002 im Landtag. 2020 wurde sie Fraktionsvorsitzende der Linken. Schon bei der Landtagswahl 2021 war sie Spitzenkandidatin ihrer Partei.

Die Landtagswahl ist am 6. September 2026. Umfragen sahen die Linke zuletzt im zweistelligen Prozentbereich, hinter AfD und CDU als drittstärkste Kraft. Laut einer Mitte Oktober veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für das Nachrichtenportal „Nius“ läge die Linke bei 11 Prozent und damit noch vor der SPD, BSW, FDP und Grünen. Die AfD wäre stärkste Kraft mit 40 Prozent, die CDU käme auf 26 Prozent. Bei 13 Prozent war die Linke Anfang September in einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von „Magdeburger Volksstimme“, „Mitteldeutsche Zeitung“ und Mitteldeutschem Rundfunk gelandet.