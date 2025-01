Jedes Bundesland hat in der deutschen Hauptstadt eine Landesvertretung beim Bund. Im Fall der sächsischen „Botschaft“ gibt es nun einen Amtswechsel.

Dresden - Markus Franke leitet künftig die Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund. Der 46-Jährige wurde von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit dieser Aufgabe betraut und tritt sein Amt am Samstag an, teilte die Staatskanzlei in Dresden mit. Franke folgt auf Conrad Clemens, der im neuen Kabinett von Kretschmer als Kultusminister fungiert.

Markus Franke leitete bisher die Abteilung Kunst im Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus in Dresden. Zuvor war er als Büroleiter und Protokollchef für Kretschmer und seinen Vorgänger Stanislaw Tillich (CDU) tätig. Bundespolitische Erfahrungen sammelte er bereits im Bundeskanzleramt und im Bundesministerium des Innern.

„Die enge Zusammenarbeit mit dem Bund und den anderen Ländern ist für den Freistaat von enormer Bedeutung. Sachsen braucht eine starke Stimme in Berlin, um seine Interessen wirkungsvoll vertreten zu können“, betonte Kretschmer. Gleichzeitig sei die Landesvertretung ein wichtiges Schaufenster für sächsische Kunst, Kultur, Tourismus und Wirtschaft in der Hauptstadt.