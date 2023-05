Kamenz - In den kommenden Jahren werden in Sachsen Tausende zusätzliche Fachkräfte in der Pflege benötigt. Hintergrund ist die steigende Zahl Pflegebedürftiger. Waren Ende 2021 rund 311.000 Menschen hierzulande pflegebedürftig, werden es bis 2035 etwa 326.000 sein, informierte das Statistische Landesamt am Donnerstag. Die Zahl beruht auf einer Vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes.

Den Statistikern zufolge werden voraussichtlich vier von zehn Betroffenen von ambulanten Pflegediensten oder in stationären Einrichtungen betreut werden. Ausgehend vom aktuellen Personalschlüssel werden dazu etwa 80.000 Pflegerinnen und Pfleger benötigt - etwa 5000 mehr als im Jahr 2021, rechneten die Statistiker vor. Darin sei nicht berücksichtigt, dass schon jetzt die Zahl der Beschäftigten nicht den tatsächlichen Fachkräftebedarf widerspiegelt.