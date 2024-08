Dresden - Insgesamt 222 Sportvereine in Sachsen sind für ihr ehrenamtliches Engagement gewürdigt worden. „Was in unseren Vereinen von so vielen engagierten Menschen Woche für Woche geleistet wird, ist unglaublich beeindruckend“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beim Überreichen der Ehrung im Rahmen des „Offenen Regierungsviertels“ in Dresden. Die Vereine seien ein großer Schatz, da sie für Zusammenhalt stehen und für Werte wie Fairness und Respekt sorgen. Demnach erhält jeder Verein eine Prämie von jeweils 1.000 Euro.

Die sechste Auflage des Wettbewerbs legte besonderen Fokus auf die Bedeutung der ehrenamtlich Engagierten für das Vereinsleben. Aufgerufen waren in erster Linie Sportvereine, die für ihre besonders engagierten Mitglieder eine originelle Überraschungsaktion organisieren wollten.

Seit 2014 wurden insgesamt 1.093 Sportvereine im Rahmen des Sportvereinswettbewerbs des Freistaats und des Landessportbunds Sachsen ausgezeichnet. Mehr als 500.000 Sportvereinsmitglieder in ganz Sachsen wurden damit bisher erreicht.