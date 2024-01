Dresden - Vertreter verschiedener Parteien haben in Sachsen das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus mit einem Aufruf zur Verteidigung der Demokratie verbunden. „Die Lehren, die wir aus der Geschichte ziehen, müssen unser aktives Handeln in der Gegenwart bestimmen. Demokratie, Meinungsfreiheit, Toleranz - für die Verteidigung dieser gesellschaftlichen Werte brauchen wir mehr denn je das Engagement eines jedes Einzelnen“, erklärte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) am Freitag in Dresden. Das sei man allen NS-Opfern schuldig.

„Wir alle tragen Verantwortung, dass nie wieder geschieht, was nie hätte geschehen dürfen“, sagte Landtagspräsident Matthias Rößler. „Wir erinnern an Millionen Menschen, die aus politischen, ethnischen, religiösen, weltanschaulichen und anderen Gründen ihr Leben verloren. Wir erinnern an die fast vollständige Vernichtung der europäischen Juden durch Deutsche und ihre Helfershelfer. Wir gedenken Hunderttausender Kinder, die im Holocaust umkamen.“ Man rufe sich auch die mutigen Frauen und Männer ins Gedächtnis, die der NS-Barbarei etwas entgegengesetzt und oft mit ihrem Leben bezahlt hätten.

„Die Erinnerung an die Gräuel, die vom faschistischen Deutschland ausgingen, muss leben. Sie ist die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die extreme Rechte niemals wieder Macht bekommt“, hieß es in einer Erklärung der Parteispitze der Linken. „Wir wehren uns gegen die politischen Lobbyisten des Schlussstrichs, die es bejubeln, wenn Vorbehalte und Hass gegen Geflüchtete, Andersdenkende, Andersaussehende und Anderslebende wachsen. Das Denken, das Auschwitz möglich machte, ist präsent und muss mit allen demokratischen Mitteln bekämpft werden.“

Am 27. Januar wird in Deutschland an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. An diesem Tag im Jahr 1945 hatte die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz- Birkenau befreit. Die Stadt Freital sagte am Freitag eine Gedenkfeier ab, nachdem ein AfD-Politiker die Rede beim Holocaust-Gedenken halten sollte und damit Proteste auslöste. Scharfe Kritik gab es etwa vom Internationalen Auschwitz Komitee. Vertreter der AfD hätten die Verbrechen der Nazijahre wiederholt bagatellisiert und für irrelevant erklärt, betonte Vizepräsident Christoph Heubner.

Die zentrale Veranstaltung des Freistaates Sachsen findet in Leipzig im Beisein von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) statt. Am Mahnmal in Abtnaundorf hält Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Gedenkrede, Landesrabbiners Zsolt Balla spricht ein Gebet. Im Anschluss wird im Neuen Rathaus in Leipzig die Ausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ zum Leben von Anne Frank eröffnet.