Die tödliche Attacke auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt löst auch in Sachsen Bestürzung aus. Die Landesregierung ordnet bis Montag Trauerbeflaggung an.

Dresden - Zum Gedenken der Opfer in Magdeburg gilt in Sachsen bis einschließlich Montag Trauerbeflaggung. Dazu würden alle Fahnen an Dienstgebäuden auf halbmast gesetzt, teilte die Landesregierung mit. „Unser Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen der Opfer dieses schrecklichen Vorfalls“, erklärte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). „In Gedanken sind wir bei ihnen und allen, die von diesem Ereignis betroffen sind.“

Ein Auto war am frühen Freitagabend auf einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg in eine Menschengruppe gerast. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf fünf gestiegen. Zudem gibt es mehr als 200 Verletzte. Der mutmaßliche Täter ist als islamkritischer Aktivist bekannt. Er soll Arzt sein, aus Saudi-Arabien stammen und seit 2006 in Deutschland leben.