Dresden - Der Freistaat Sachsen präsentiert sich in diesem Jahr erneut auf der Arab Health in Dubai. Vom 29. Januar bis zum 1. Februar werden 18 Aussteller auf der internationalen Fachmesse für Medizin und Gesundheitswesen vertreten sein, wie die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) am Donnerstag mitteilte. „Dubai hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bedeutendsten Handelsplätze weltweit entwickelt“, sagte WFS-Geschäftsführer Thomas Horn. Sachsen stelle auf der Messe eine breite Palette von der Medizintechnik über Medizin- und Pharmalogistik bis hin zu Orthopädie und medizinischem Bedarf vor.

Unter den sächsischen Ausstellern sind den Angaben zufolge die Allmed Group aus Pulsnitz, das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie aus Leipzig sowie das Dresdner Von Ardenne Institut. Letzteres ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. „Wir hoffen, dort unser klinisches Netzwerk zu erweitern und neue Geschäftspartner zu gewinnen„, sagt Susanne Kühn vom Von Ardenne Institut.

Nach Angaben der WFS ist Sachsen zum 18. Mal auf der Arab Health vertreten. Die jährlich stattfindende internationale Fachmesse für Medizin und Gesundheit wird in diesem Jahr im World Trade Centre in Dubai ausgetragen.