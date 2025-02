Nach der Abstimmung am Sonntag

Bundestagswahl in Sachsen.

Dresden - Sachsen ist mit 30 Abgeordneten im neuen Bundestag vertreten. Das teilte die Bundeswahlleitung mit. 15 Politiker schafften den Einzug ins Parlament über ein Direktmandat in ihren Wahlkreisen, 15 Politiker zogen über die Landeslisten ihrer Parteien in den Bundestag ein. Die AfD hatte die Bundestagswahl in Sachsen mit 37,3 Prozent der Zweitstimmen gewonnen.

Bisher war Sachsen mit 38 Abgeordneten im Bundestag vertreten, 16 von ihnen hatten bei der Wahl 2021 ein Direktmandat in den 16 Wahlkreisen gewonnen. Wegen der Wahlrechtsreform zogen bei der jetzigen Wahl aber nicht mehr alle siegreichen Wahlkreiskandidaten automatisch in den Bundestag ein.

Sie bekamen nur noch dann ein Mandat, wenn ihre Partei auf genügend Zweitstimmen kam. Dadurch entfielen die früher üblichen Überhang- und Ausgleichsmandate. Der Bundestag wurde dadurch kleiner und hat jetzt nur noch 630 Abgeordnete.